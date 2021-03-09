09.03.2021 Парк «Юность» снова пытаются застроить Жители домов на восьмой станции Фонтанской дороги снова вынуждены защищать парк «Юность». Общественную территорию хотят застроить. И, как всегда, городская власть не видит нарушения прав одесситов.