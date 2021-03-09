10 марта
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Жители домов на восьмой станции Фонтанской дороги снова вынуждены защищать парк «Юность». Общественную территорию хотят застроить. И, как всегда, городская власть не видит нарушения прав одесситов.
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