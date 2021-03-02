02.03.2021

«Фантомные патрули»

Нацполиция получила спецавто для тайной "охоты" на нарушителей. На этом транспорте правоохранители будут вести скрытное патрулирование в городах, и отлавливать водителей за превышение скорости и нарушение ПДД.