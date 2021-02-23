23.02.2021 Отелю Одесса - новую жизнь? Заброшенный отель «Одесса» на морвокзале передадут в управление международной сети отелей. Об этом на форуме «Украина 30. Инфраструктура» заявил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.