19.02.2021 Ремонт квартала за 91 миллион Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета намерено потратить 91 миллион 200 тысяч гривен на ремонт участка Преображенской улицы от Пантелеймоновской до Новощепного Рядя, то есть одного квартала.