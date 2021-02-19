20 февраля
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Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета намерено потратить 91 миллион 200 тысяч гривен на ремонт участка Преображенской улицы от Пантелеймоновской до Новощепного Рядя, то есть одного квартала.
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