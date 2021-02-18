18.02.2021 Забор вокруг бывшего здания кинотеатра "Звездный" снова стоит Стройка продолжается. Забор на поселке Котовского, вокруг бывшего здания кинотеатра "Звездный" на улице Капитана Кузнецова, который накануне снесли активисты, снова стоит.