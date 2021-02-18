18.02.2021 Жители поселка Котовского рискуют остаться без зеленых насаждений Поселок Котовского, так обласканный местными звездами политики в период избирательной компании – становится настолько же заброшенным и отделенным от городской жизни и интересов городской власти во все остальное время. Наши колеги з Седьмого канала сообщили, что на Бочарова, 11 неизвестные спиливают живые деревья. Ситуация продолжается не первый день, ни правоохранительные органы, ни местные власти на ситуацию никак не реагируют.