18.02.2021 Обвалился пирс на Даче Ковалевского Разрушение побережья в Одессе уже не воспринимается, как новость. А между тем, опасный процесс идет. Последний шторм разрушил берегоукрепительное сооружение – бетонный пирс на Даче Ковалевского.