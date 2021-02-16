16.02.2021 Пожар на Конной За последнюю неделю одесские спассатели зарегистрировали 1 тысячу 990 чрезвычайных событий, которые были обеспечены реагированием подразделений ГСЧС с выездом к месту их возникновения. В результате принятых мер спасено 88 человек. Ликвидировано бильше тысячи пожаров, спасено в них 45 человек и не допущено уничтожение огнем 581-го здания и 59 единиц техники. На пожарах погибло 66 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют больше 7 миллионов. В течение недели пиротехнические подразделения осуществили 77 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 522 взрывоопасных предмета. В течение недели на водных объектах погибло 10 человек.