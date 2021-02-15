15.02.2021 Митинг против застройки санатория "Борей" Борьба за пансионат «Борей» продолжается. На проспекте Свободы, 107 местные жители вышли на протест. Об этом сообщили наши коллеги с Седьмого канала. Митингующие считают, что там собираются построить здание в 23 этажа, что может привести к оползням и разрушению домов. В то же время директор здравницы говорит, что там поставят один МАФ. Оформление для этого документов только-только началось. Так же в учреждении отметили, что никакой незаконной застройки здесь не будет.