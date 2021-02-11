11.02.2021

Задержан извращенец, насиловавший родных дочерей

В Одессе задержали мужчину, который насиловал двух дочек и жену. Мужчина насиловал девочек в течение нескольких лет. Также он держал в страхе свою жену. Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу полиции в Одесской области. Мужчина начал насиловать дочек, когда им было 13 и 16 лет. Он убеждал девочек, что это нормально. В течение нескольких лет девочки боялись рассказывать о происходящем матери. А старшая хотела покончить жизнь самоубийством. Когда девочки подросли, они пытались сопротивляться, тогда отец применял силу. Оказалось, что он периодически избивал свою жену. О криках в полицию сообщили соседи. Полицейские задержали насильника. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.