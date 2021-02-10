10.02.2021 Коммунистические настрения в мэрии По информации издания ИзбирКом Одесский муниципалитет обещает учесть предложения, предоставленные горожанами во время электронного голосования и онлайн слушаний по возврату старых названий проспекта Небесной сотни и улицы Инглези. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского муниципалитета, при этом отметили, что пока продлено действие усиленных противоэпидемических мероприятий, связанных с противодействием распространению COVID-19, делает невозможным проведение общественных слушаний в порядке, установленном Уставом территориальной громады города Одессы. Оказывается, 4-го февраля завершилось обсуждение этого вопроса в форме электронной консультации на платформе «Социально активный гражданин».