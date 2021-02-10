10.02.2021 Фирма, приближённая к одесскому мэру выиграла очередной миллиардный тендер Фирма, приближенная к одесскому мэру сорвала очередной джек-пот - выиграла тендер на 2,2 миллиарда гривен. Общество с ограниченной ответственностью «Ростдорстрой» получило право построить 5 тисяч 400 метров дороги к Одесскому порту. Это в то время, когда на существующих дорогах не просто обнажились ямы, а образовались жуткие выбоины, такие, каких автомобилисты еще не видели. Благодарить, наверное, нужно тот же Ростдорстрой. Так, можно трижды обвинить сильные морозы и снега, но простите, живем мы не в Арабских эмиратах, поэтому осадки и морозы зимой - явление вполне нормальное и такое, которое обязательно должен учитывать горе-подрядчик в ходе своих работ.