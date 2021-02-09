09.02.2021

Одесский скульптор Александр Милов установит памятник коронавирусу

Известный одесский скульптор Александр Милов, который в 2015 году прославился, установив композицию «Любовь» на американском фестивале Burning Man (сейчас ее копию можно лицезреть возле бывшего кинотеатра «Звездный» на поселке Котовского), а потом сделал несколько гигантских скульптур специально для Одессы – ангела, который сидит на крыше завода «Стальканат» (скульптура называется «Дверь рая») и «Агонь-Бабу» на Пересыпи, решил свою следующую работу посвятить пандемии коронавируса. Милов опубликовал эскиз монумента, который планирует установить в Дубае.