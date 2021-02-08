08.02.2021

Концерт Нелли Нечаевой

На свой сольный концерт «Я пою под дождем» пригласила одесситов в воскресенье певица, артистка театра и кино Нелли Нечаева. Музыкальный вечер прошел на большой сцене Одесской областной филармонии.