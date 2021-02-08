08.02.2021 Упал на рельсы В субботу днем, 6-го февраля, на Люстдорфской дороге мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал и ударился головой о рельсы. Водитель трамвая едва успела затормозить. Об этом сообщили в пресс-службе Одесгорэлектротранса, передает корреспондент Украинской Службы Информации. В момент, когда выпивший мужчина лежал на рельсах, к нему приближался трамвай номер 3. Но водитель успела среагировать и применить экстренное торможение. На место происшествия вызвали «Скорую помощь» и полицию. В связи с инцидентом, движение трамвайных маршрутов №3, 13 и 27 было временно приостановлено на несколько часов.