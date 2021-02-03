03.02.2021

Трехцветная «звезда» Фейсбука

Одесская кошка стала звездой интернета. Фотоисторию о пушистой охотнице, которая пытается словить чайку, опубликовал в Фейсбуке одесский фотограф Игорь Ерошкин.