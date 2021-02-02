02.02.2021 В доме на Польском спуске обрушилась лестница Утро вторника началось в Одессе с чрезвычайного происшествия. И снова на Польском спуске. В старом аварийном доме обрушилась лестница. Пострадавших нет, но жильцов пришлось спасать.