01.02.2021 Пока не растаял снег... Снег в нашем регионе нечастый гость. Но в этом году зима побаловала Одессу. У горожан появился широкий простор для творчества. Осчастливленные долгожданным снегом одесситы везде и всюду стали лепить снеговиков.