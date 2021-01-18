18.01.2021

Каток в парке Победы

Из-за сильных морозов пруд в парке Победы превратился в настоящий каток. В выходные, многие одесситы пришли сюда порадоваться зимним забавам. Но не обошлось без происшествий.

В морозный солнечный день на лед вышли сотни горожан, большинство с детьми. Кто-то катался на коньках и санках, некоторые даже играли в хоккей.

Впрочем, ледяная корка на отдельных участках оказался столь тонкой, что для некоторых фигуристов развлечение завершилось неприятностью. Так, на одном из телеграм-каналов появилось видео, как из воды на сушу помогают выбраться промокшему фигуристу.

Добавим, что льдом покрыт не весь пруд - специальную прорубь сделали возле домиков для птиц. Там по-прежнему одесситы кормят пернатых.