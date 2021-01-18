18 января
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Из-за резкого понижения температуры страдают не только животные, но и птицы. В минувшие выходные сотрудники ГСЧС разворачивали целые операции по спасению лебедей.
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