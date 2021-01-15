15.01.2021 Протест против повышения тарифов В Украине продолжаются мирные протесты против очередного повышения правительством тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Третья общественная акция «Стоп, тарифный геноцид!» прошла на двух улицах Одессы.