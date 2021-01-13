13.01.2021 В Горсаду разрушается плитка Еще в начале мая 2019-го года в ходе благоустройства Летнего театра на аллее в Горсаду пошла «волнами» плитка. И продолжает разрушаться до сих пор. Об этом сообщила Украинская Служба Информации.