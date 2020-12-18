18.12.2020 По информации сайта «Трасса Е-95», Одесский завод «Телекарт-Прибор» получил сертификаты соответствия Одесская разработка получила название «БРИЗ-20». Это - электрическое устройство, которое позволяет получать кислород с помощью фильтрации воздуха. Мощность прибора - 20 литров в минуту. Подсоединить к нему можно от 1 до 4 пациентов. «БРИЗ-20» производит кислород с концентрацией 95%, что соответствует международным стандартам. Работать без остановки прибор может до 10 суток. В первые месяцы производства завод будет выпускать около 300-400 штук в месяц. Со временем руководство Телекарт-Прибор планирует увеличить это количество до 1000-1500 единиц в месяц.