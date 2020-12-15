15.12.2020

Опасный карниз

Почти каждое второе здание в центре Одессе – аварийное. Сейчас пройтись по центральным улицам города невозможно без опаски - в любое время с фасада здания может обвалиться старый карниз. Такая плачевная ситуация сложилась из-за бездействия и халатности коммунальных служб.

Часть карниза недавно отреставрированного здания обрушилась на Приморском бульваре неподалеку от мэрии. Об этом сообщил на своей странице в Facebook одесский активист Олег Михайлик. «Хорошо, что опять обошлось без человеческих жертв, обрушение случилось поздно вечером. Всё, что нужно знать о состоянии памятников архитектуры в Одессе, даже в самом ее центре», — написал он.