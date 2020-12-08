08.12.2020 Смертельное ДТП на трассе «Одесса-Черноморск» 8-го декабря на трассе «Одесса-Черноморск» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.