02.12.2020 В Одессе презентовали новую радиостанцию 2-го декабря в Одессе презентовали новую радиостанцию медиахолдинга City Group - Радио Сити 106.0 FM. Пресс-конференция состоялась в пресс-центре «Одесса-медиа».