01.12.2020 В Одессе подорожает отопление Тарифы коммунального предприятия «Теплоснабжение Одессы» на отопление для населения вырастут на 23%. Такое решение приняла 30-го ноября Национальная комиссия по регулированию рынка коммунальных услуг.