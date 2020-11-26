26.11.2020

Спасатели получили новую современную спецтехнику

Оперативно-спасательная служба Одесской области пополняется образцами современной аварийно-спасательной техники, которая поступает в рамках реализации Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области получила два современных аварийно-спасательных автомобиля. Машины отправятся в Болградский и Ренийский районы. Торжественная передача техники состоялась 25 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Одесской области.