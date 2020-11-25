25.11.2020 Необычные скульптуры из груды металлолома Житель Одесщины Вадим Колесник – необычный скульптор. Отходы из металлолома в его руках получают новую жизнь, в виде оригинальных фигур. Об это сообщает интернет-издание «Суспільне».