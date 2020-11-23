23.11.2020 День Десантно-штурмовых войск в Военной академии 21-го ноября в Украине свой профессиональный праздник отметили военнослужащие Десантно-штурмовых войск. Уже четвертый год подряд славные воины-десантники Украины с честью и достоинством носят знаменитые маруновые береты, ставшие символом воинской доблести. День десантно-штурмовой войск торжественно отметили и в Одессе. В Военной академии курсантам вручили желанные маруновые береты. Об этом сообщили наши коллеги с телерадиостудии «БРИЗ» Министерства обороны Украины.