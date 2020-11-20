20.11.2020

Уникальная коллекция ретроавтомобилей

Житель города Беляевка Одесской области Николай Шаглий на протяжении нескольких лет коллекционирует ретроавтомобили. Сейчас его коллекция насчитывает 40 восстановленных машин.