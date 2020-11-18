18.11.2020 В Одесском зоопарке – «колючее» пополнение В Одесском зоопарке продолжается бэби-бум. В семействе дикобразов родились двое малышей. Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков на своей странице в Фейсбук.