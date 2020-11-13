13.11.2020 Темные дела с городской недвижимостью Одесская мэрия молчит о продаже городской недвижимости. Еще в июне депутаты торопились пустить с молотка многие здания, чтобы срочно залатать дыры в бюджете. И до сих пор аукцион не назначен.