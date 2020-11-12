12.11.2020 Суд по комплексу «Ля Мер» Одесситы выступают против строительства высотного комплекса «Ля Мер» на побережье 13-ой станции Фонтанской дороги. Местные жители и общественники считают его незаконным. Дело рассматривается в суде.