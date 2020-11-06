06.11.2020

Разрушается памятник архитектуры

Дома в историческом центре Одессы – в катастрофическом состоянии, ухудшающемся год от года. В центре города разрушается очередной памятник архитектуры на улице Жуковского - «Доходный дом Елисаветской".