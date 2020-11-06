06.11.2020 В последний путь Одесситы проводили в последний путь Людмилу Ивановну Чекову. Заслуженный журналист Украины, один из старейших работников телевидения, она ушла из жизни 3-го ноября. Церемония прощания прошла на Таировском кладбище.