05.11.2020 «Свои люди» мэра зарабатывают на городе? Городская власть раздает выгодные заказы «своему» бизнесу. На дорожных работах за счет бюджета наживается компания, принадлежащая депутату городского совета от промэрской партии «Доверяй делам».