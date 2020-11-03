03.11.2020 Дом «трещит по швам» Жителям дома № 10 по улице Степовой вынуждены жить в опасных для здоровья и жизни условиях. Однако ЖКС, несмотря на множество обращений, отказывается проводить капитальный ремонт, мотивируя это отсутствием средств.