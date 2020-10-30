30.10.2020

«Источник вдохновения»

В галерее ArtOdessa Летнего театра Горсада состоялось открытие арт-проекта Алексея Петухова «Источник вдохновения». Фотопроект является эксклюзивным взглядом на многие места в мире, где побывал джазмен.