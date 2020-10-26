26.10.2020 Памятник Бунину с ошибкой На улице Княжеской установили памятник Ивану Бунину. Но, как говорится, хотели сделать хорошо, а вышло, как всегда: авторы скульптуры допустили ошибку в написании фамилии выдающегося писателя.