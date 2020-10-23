23.10.2020

Проблемы затопленного подвала

Жильцы дома № 1 по улице Дерибасовской обратились к городской власти со своей проблемой. В подвале прорвало трубу, и люди боятся, что вода подмоет фундамент и дом даст осадку. Городская власть бездействует.