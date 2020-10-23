23.10.2020

Геннадия Труханова обвиняют

Как и в прошлые годы, Москва проявляет экстраординарный интерес к выборам в Одессе, о чём свидетельствует вышедший вчера в эфире НТВ беспрецедентный по продолжительности и тональности сюжет. По всей вероятности, его конечной целью является попытка сплочения русскоязычного электората в Одессе вокруг партии кума Путина - Медведчука, а именно ОПЗЖ. Не случайно в сюжете, в качестве эксперта и обвинителя Труханова, появился кандидат этой силы в мэры Одессы - Скорик. Тем не менее, этот заказной, как нам кажется, сюжет представляет интерес для всех одесситов, многие из прозвучавших оценок заслуживают внимания. Вот некоторые фрагменты из этого сюжета.