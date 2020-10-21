21.10.2020 В деле Труханова дали показания 14 свидетелей 19-го октября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда допросила еще четырех свидетелей, заявленных стороной защиты по делу Одесского городского головы, которого обвиняют в декларировании недостоверной информации. Не отказался давать показания ни один из 14-ти допрошенных свидетелей по делу о недостоверном декларировании Геннадия Труханов. Об этом спецкору Украинской Службы Информации эксклюзивно сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко.