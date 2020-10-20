20.10.2020

Полицейские накрыли подпольный игорный клуб

Одесские полицейские пресекли работу некогда уже закрытого игорного клуба на Люстдорфской дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управлении Национальной полиции в Одесской области.