20.10.2020 Ремонт в течение вечности Ремонт двора обязательно будет сделан, но неизвестно когда. Подобные слова от работников наших ЖКСов слышали многие одесситы. Очередное обещание коммунальные чиновники дали жителям дома № 8 по улице Бунина.