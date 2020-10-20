20.10.2020 Реклама кандидатов в мэры в соцсетях Местные выборы состоятся уже 25 октября, и поэтому кандидаты в мэры Одессы активно рекламируются в социальных сетях. Во сколько обходится такая реклама, сообщает о интернет-издание lotsia.com.ua.