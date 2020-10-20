20.10.2020

Классика избирательного подкупа

Предвыборная кампания — это всегда политическая ярмарка. И продавцы на политическом рынке стремятся сделать себе качественную рекламу. А самая лучшая реклама - та, которая приносит людям удовольствие. А удовольствие людям приносят полезные вещи и продуктовые наборы. Потому что это дешево и массово. В Одессе представители промэрской партии «Доверяй делам» организовали раздачу продовольственных пайков избирателям в Киевском районе. Об этом сообщает интернет-издание Думская.net.