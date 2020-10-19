19.10.2020

Осторожно: лжегвардейцы!

Мошенники под видом военнослужащих Национальной гвардии Украины обыскивают и отбирают личные вещи одесситов и гостей города. Об этом сообщили представители воинской части 3012 Национальной Гвардии Украины.