15.10.2020 Кто разблокирует проезд? В одном из дворов на пересечении улиц Семинарской и Канатной жильцы перекрыли внутриквартальный проезд бетонными львами. Об этом в Единый центр обращения граждан сообщил один из жильцов соседнего дома.