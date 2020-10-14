14.10.2020

Трухановские "раскладушки"

В центре Одессы на улице Старопортофранковской на узком тротуаре вдоль трамвайных путей установили 11 мимоходов с рекламой кандидатов в депутаты от партии Труханова «Доверяй делам». Об этом сообщает интернет-издание Культурометр. Нужно отметить, что мимоходы полностью перекрывают проход по тротуару, а также ограничивают обзор, что может привести к несчастному случаю — наезду трамвая на человека. Их высота как раз в рост человека. Кроме того, переносные борды может вынести ветром на проезжую часть, что создаст аварийную ситуацию. Видео размещения предвыборной агитации промэрской партии поделился одесский фотограф Андрей Рафаэль.